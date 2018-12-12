Türkiye en çok eğitimi önemsiyor

Dünya üzerindeki farklı ülkelerin yaşam endeksinde en fazla neyi önemsediği ortaya çıkarken, Türkiye'nin en fazla önemsediği konu 'eğitim' olarak belirlendi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, hayatımızda en fazla neyi önemsediğimize yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en fazla önemsediği konu 'eğitim' olarak görüldü. Listedeki ülkeler incelendiğinde ise genel olarak ülkelerin önemsediği konuların başında sağlık geldiği saptandı. Kuveyt için ise maddi gelirin ön planda olduğu kaydedildi. Güney Kore, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de bu soruya yaşamdan duyulan memnuniyet olarak cevap verdiği gözlendi.

Bir milyonun üzerinde haber var

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında 'eğitim' başlığı altında bir milyonun üzerinde haber yansıması belirlenirken, eğitim başlığının medyanın en çok konuştuğu konulardan birisi olduğu görüldü. Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise, eğitimin en çok sistem tartışmalarıyla konuşulduğu görüldü. Son yıllarda özellikle sınav sisteminde yaşanan değişikliklerin, medyanın da en önemli gündem başlıklarından biri olduğu belirlendi.