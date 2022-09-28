Türkiye, en mutlu ülke sırlamasında 112'nci sırada yer aldı

2022 Dünya Mutluluk Raporu açıklanırken, Finlandiya 5'inci kez en mutlu ülke olarak zirveye yerleşti. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken, Türkiye 112'nci sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre, dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken birçok farklı değerlendirme faktörü kullanıldı. Dünyanın en mutlu diğer 10 ülkesinin ise; Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yılın raporuna göre bazı ülkelerin yerlerinin değiştiği görülürken, Türkiye'nin 112'nci sırada yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye'nin mutluluk endeksinde düşüş yaşadığı gözlenirken, listeye göre dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in yazılı ve online basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mutluluk ile alakalı basına 114 bin 485 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi dönemi ile birlikte kısıtlı görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve bazı iş kollarının kapanması, ekonomik yükselişlerin ve yeni hastalıkların çıkması insanların mutluluk oranlarında düşüşe neden olduğu gözlendi.