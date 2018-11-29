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Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 1 basamak geriledi

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında Türkiye 1 basamak gerileyerek 39.

sırada yer aldı.


FIFA Kasım ayı Dünya Sıralaması, FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ilk 5 sırada değişim yaşanmazken, Belçika liderliğini sürdürdü. Belçika'yı ikinci sıradaki Fransa ve üçüncü sıradaki Brezilya takip etti. UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Türkiye ise 1 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1443 puanla 38. sıradan 39.'luğa indi.


En fazla gerilemeyi 7 basamakla Rusya ve Benin yaşarken, en fazla yükselmeyi 8 sıra birden çıkan Sudan gerçekleştirdi.


FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:



1- Belçika: 1727 puan


2 - Fransa: 1726 puan


3 - Brezilya: 1676 puan


4 - Hırvatistan: 1634 puan


5 - İngiltere: 1631 puan


6 - Portekiz: 1614 puan


7 - Uruguay: 1609 puan


8 - İsviçre: 1599 puan


9 - İspanya: 1591 puan


10 - Danimarka: 1589 puan

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