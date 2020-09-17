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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi

A Milli futbol Takımı, eylül ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 32.

basamakta yer aldı.


FIFA'nın resmi internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması duyuruldu. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olan, Sırbistan ile de 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, bu ay 3 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1485 puanla 32. sırada yer aldı.


Dünya sıralamasında ilk 3 sırada değişiklik yaşanmadı. Belçika 1773 puanla zirvede yer alırken, Fransa 1744 puanla ikinci, Brezilya ise 1712 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Portekiz ise iki basamak yükselerek 5. sıraya çıktı.


En fazla yükselişi Rusya yaşadı. Rusya 6 basamak çıkarak 32. sırada kendine yer buldu. En fazla düşüşü ise 4'er basamak gerileyen Slovakya ile Estonya yaptı. Slovakya 36, Estonya da 108. sıraya geriledi.


FIFA eylül ayı dünya sıralamasında ilk 10'da bulunan ülkeler ve puanları şöyle:



1 - Belçika - 1773


2 - Fransa - 1744


3 - Brezilya - 1712


4 - İnigltere - 1664


5 - Portekiz - 1653


6 - Uruguay - 1645


7 - İspanya 1642


8 - Hırvatistan - 1628


9 - Arjantin - 1623


10 - Kolombiya - 1622

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