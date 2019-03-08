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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı harek

IHAAW172822-SPO/08-03-2019 - Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus’un 03.

IHAAW172822-SPO/08-03-2019 - Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi. 08.03.2019 17:28:22 TSI NNNN

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