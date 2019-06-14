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Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu'nda karne töreni yapıldı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu’nda karne heyecanı yaşandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu'nda karne heyecanı yaşandı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kaymakamlığı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kapanış töreni Beykoz Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu'nda yapıldı. Törene TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve diğer yetkililer katıldı. Tören sonrasında öğrencilere karne dağıtımı gerçekleştirildi.

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