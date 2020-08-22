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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni görevlendirmeler

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım’da yeni görevlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit Milli Takım'da yeni görevlendirmelerde bulundu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü olurken Tolunay Kafkas da Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu oldu. Rüştü Reçber, Oğuz Çetin'in yardımcısı olarak TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı olurken, Hami Mandıralı ise A Milli ve Ümit Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görevlendirildi.

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