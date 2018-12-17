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Türkiye Gazetesi Bölge Temsilciliği 2019 Bütçe Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Temsilciliği ‘2019 Bütçe Değerlendirme’ toplantısı düzenlendi.

Erzurum İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Bölge Temsilciliği ‘2019 Bütçe Değerlendirme' toplantısı düzenlendi.


Değerlendirme toplantısına, Erzurum Hamisi İbrahim Bilgin, Bölge Temsilcisi Özcan Bilgin ve tüm bölge çalışanları katıldı.


Toplantının ana maddesi olarak Türkiye Gazetesinin 2019 yılı tirajının bölgede artırılması, kitap dağıtımının bölgede gerçekleştirilmesi, İhlas Pazarlamanın 2019 yılı hedefler, Erzurum bölge çalışanların hedefleri konuşuldu.


Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından 2019 yılı Erzurum bölgesinin yılı olacağının sözünün verilmesiyle toplantı sona erdi.

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