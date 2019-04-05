Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Sakarya'da başladı

Bu yıl Sakarya'da düzenlenen ve 500 sporcunun ter dökeceği Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası başladı.

Sabah seansında 60-67-77-87 ve 130 kilolarda eleme müsabakaları yapıldı. Sonrasında ise şampiyonanın açılış töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, “Ülkemizin değişik yerlerinden 500 güreşçimiz burada mindere çıkacaklar. Onların mücadele azmini gördükçe çok mutlu oluyoruz. Dereceye giren güreşçiler bizleri uluslararası arenada temsil edecekler. Başarı eğer devamlı olursa başarıdır. Kalıcı başarılar elde etmek için yola çıktık. Göreve geldiğimiz ilk gün altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gelinen noktada gençlerimiz uluslararası alanlarda bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Burada mücadele eden gençlerin içinden de mutlaka Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bunu görüyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden tüm gençlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Acar ise böylesine önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya emeklerinden dolayı Başkan Musa Aydın, 25. dönem Ak Parti Milletvekili Ali İnci ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Acar, Sakarya Güreş İl Temsilcisi Necati Eker ve Uluslararası eski hakem Suat Beyenal'a plaket taktim etti.

Açılış töreninin ardından müsabakalara devam edildi. Türkiye Gençler Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda yarın 60-67-77-87-130 kilolarda repesaj, 3/5 ve final müsabakalarıyla 55-63-72-82-97 kilolarda eleme, yarı final maçları yapılacak. Şampiyona pazar günü yapılacak olan 55-63-72-82-97 kilolarda 3/5 ve final karşılaşmasıyla sona erecek.