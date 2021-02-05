Türkiye Gençlik Birliği'nden Boğaziçi eylemlerine tepki

Türkiye Gençlik Birliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Yaşananlara tepki gösteren Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Kabe'yi yerlere seren tavır üniversite gençliğin tavrı değildir, demokratik üniversitenin yanında terörün karşısındayız" dedi.

Türkiye Gençlik Birliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Meydana gelen grup sloganlar atıp yaşanan olayları kınadı. Ardından yapılan açıklamada Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, yaşananlara tepki gösterdi.

“Kabe'yi yerlere seren tavır üniversite gençliğin tavrı değildir”

Açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “ABD'nin batının okyanus ötesinden verdiği Türkiye düşmanı beyanatların bir horozun ötüşü kadar değeri yoktur. LGBT özgürlük sloganlarının polis arabası tekmeleyenlerin terör örgütü irtibatlarının üniversite öğrencisinin bir ilgisi yoktur. Türkiye hiçbir sorunu PKK ve HDP ile çözemez. HDP kendisi bir demokrasi sorunudur. CHP, PKK ve HDP ile birlikte sözüm ona demokratik üniversite kurma mücadelesi veriyor. Türk gençliğinin talebi şudur; sokakta PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Kabe'yi yerlere seren tavır Türk gençliğin, üniversite gençliğin tavrı değildir. Bu provokasyon batının Türkiye'de kaos ve kışkırtma planlarına dahildir. Türk gençliği ABD'nin desteklediği LGBT'nin bayrağı altında birleşmez. Eylemlerde gözaltına alınan 101 kişinin 79'u DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olması Boğaziçi öğrencisi olmaması kışkırtmanın boyutlarını göstermektedir. ‘Aşağı bak' manipülasyonunun da çıkarıldığı bu eylem valiliğin yasağına karşı öğrenci ile polisi karşı karşıya getirmek için HDP ve PKK tarafından zorlanmıştır” şeklinde konuştu.