Türkiye Golf Turu'nun (TGF) A ve B Kategori müsabakaları İstanbul'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3.
Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, TGF Silivri Golf Sahası'nda başladı.
Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK'dan toplamda 36 sporcu sahaya çıktı.
Oynanan ilk raundun sonunda erkekler A kategorisinde Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener 76 (+4) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 79 (+7) gross skorla ikinci, Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 80 (+8) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde National BGK'dan Ayşe Demir 76 (+4) gross skorla birinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 76 (+4) gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgız Zeynep Denizci 78 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü'nden Efe Sargın 84 (+12) gross skorla birinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez 87 (+15) gross skorla ikinci, Moda Golf Kulübü'nden Kerem Karşı 97 (+25) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe 87 (+15) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler 88 (+16) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Su Çiğdem 89 (+17) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.
Müsabakada Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney de sporcuların sahada gösterdiği performansları yakından takip etti.
TGF Türkiye Golf Turu'nun A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, 9 Nisan tarihinde oynanacak final raundunun ardından sona erecek.