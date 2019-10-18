Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteği düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Toplantı sonunda vakıf üyeleri asker selamı vererek Mehmetçiklere desteğini gösterdi.

Türkiye'nin güney sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na her kesimden destek devam ediyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı da Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısıyla harekata destek verdiğini açıkladı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, yaptığı açıklamada vakıf olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti. Akbulut, Türkiye'nin amacının sınırını korumak ve Suriyeli mülteciler için güvenli bölge oluşturmak olduğuna dikkat çekti. Basın açıklaması sonrası ise vakıf üyeleri hep birlikte asker selamı vererek Mehmetçiklere desteğini gösterdi.

“Amaç olduğu gibi sınırlarımızı korumak”

Vakıf olarak harekata destek verdiklerini ifade eden Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Avukat Hamza Akbulut, “Ordumuz zamanından önce çok erken bir zafer kazandı dolayısıyla diplomatik nezaket kurallarına uymayan o mektuba da Cumhurbaşkanımız dirayetini göstererek en güzel cevabı ordumuzun hareketiyle vermiş oldu. Bölgemiz ateşten bir çember haline gelmiştir. Son 8 yılda komşumuz Suriye'de 1 milyondan fazla insan iç savaş sebebiyle ölmüş, 4 milyona yakın muhacir ülkemize sığınmıştır. Ülkemiz Suriye kaynaklı teröre maruz kalmış, yüzlerce sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Suriye sınırından ülkemize çok sayıda terör saldırısı olmuştur. Devletimizi yıkmak ve parçalamak üzerine planlar yapılmış ve adımlar atılmıştır. Dost bildiğimiz ülkeler bizi terör örgütüyle baş başa bırakmışlar ve onlara bayraklarını kullanma hakkını bile vermişlerdir. Halkının desteğini almadan iş başında olan bazı İslam ülkeleri yöneticilerinin Türkiye aleyhtarlığını anlamak da mümkün değildir. Onlar başkalarının kuklasıdır. Türkiye ne tarihinde ne de bugün hiçbir sömürgeci amaç peşinde olmamıştır. Amaç Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatında olduğu gibi sınırlarımızı korumak, Suriyeli siviller için güvenli bölge oluşturmaktır” diye konuştu.

“Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak destek olmalıyız”

Herkesi Barış Pınarı Harekatı'na destek olmaya çağıran Akbulut, “Bazıları ordumuza ve Suriye milli ordusuna dil uzatmaktadır. Amaç ordumuzu zayıflatmaktır. ABD'ye bir şey demeyenler Türkiye'ye dil uzatıp ordumuzu yıpratmak istemektedir. ABD teröristlere binlerce tır silah vermiş, onları eğitmiştir. Devletimiz güvenliğimiz, özgürlüğümüz için her türlü adımı atmıştır. Vatandaşlar ve sivil kuruluşlar olarak destek olmalıyız bugünler siyasi hesapların yapılacağı günler değildir. Her türlü zorluğu, ambargoyu ve saldırıyı milli dayanışmayla yenecek güçteyiz. Korku tuzak ve tehditle kendi içine hapsedilen İslam alemi inşallah Barış Pınarı zaferiyle vurulan prangaları söküp atacaktır. TGTV, üyeleriyle birlikte bu harekatı desteklemektedir. Kahraman ordumuzun, devletimizi teslim edem Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Emperyalist güçlerle savaşan ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır” dedi.