Türkiye günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izliyor

Nisan-Mayıs aylarını kapsayan dönemde 26 ilden 15 yaş ve üzeri 2 bin 600 kişi ile hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izlediği görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, televizyon izleme eğilimlerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) gerçekleştirdiği araştırmadan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izlediği görüldü. Bu durum hafta içi 3 saat 30 dakika olarak gözlenirken, hafta sonu 3 saat 45 dakika olarak saptandı. Araştırma, yüz yüze anket yöntemiyle televizyon izleme eğilimlerinin nasıl değiştiği ve yeni medyanın izleme eğilimlerini nasıl etkilediği ele alırken, 2006 yılına oranla televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı görüldü. 2006 yılındaki günlük ortalama televizyon izleme süresinin 5 saat 12 dakika olduğu görülürken, bu rakam 2009'da 4 saat 36 dakika, 2012'de ise 4 saat 24 dakika olarak belirlendi.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yıl içerisinde ‘televizyon' başlığı altında 72 bin 205 haberin yazılı basına yansıdığı belirlendi. Geçtiğimiz yıllardaki haber adetleri kontrol edildiğinde ise, 2017 yılında 82 bin 122, 2016'da 75 bin 459, 2015'te ise 84 bin 919 yansımanın yazılı mecralara yansıdığı görüldü. Televizyon izleme sürelerinde yaşanan azalmada, internet ve sosyal medya kullanımın yaygınlaşmasının da etkili olduğu belirtildi.