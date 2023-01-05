Türkiye Güreş Federasyonu'ndan Cengizhan Şimşek açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in kemerinin Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmaması gerekçesiyle alınmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in derecesi, doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından geri alındı. Şimşek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu Üyesi hem de kulüp antrenörü Hasan Aydın'a durumu anlattığını, Aydın'ın da mevcut TGF Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu ve ceza dosyasını hallettiklerini kendisine söylediğini belirtmişti.

Tüm bu yaşananların üzerine TGF de bir açıklama yayımladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı imzalı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Basına ve sosyal medya organlarına yansıyan, yağlı güreşçi Cengizhan Şimşek'in ceza süreci ile ilgili olarak yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve süreci şeffaflık ilkemiz gereği tüm detayları ile açıklayarak kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Cengizhan Şimşek ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun talebi üzerine 24.08.2021 tarihinde disiplin süreci bir önceki federasyon başkanı Musa Aydın döneminde başlatılmıştır.

Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu'nun sporcuya bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine yönelik kararına rağmen 19.10.2021 tarihinde Musa Aydın döneminin Disiplin Kurulu kararı ile sporcuya ulaşılamadığı gerekçesi öne sürülerek ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Bu karara karşı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu nezdinde başvuru yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun konu hakkında vermiş olduğu bir yıl hak mahrumiyetine dair 09.03.2022 tarihli karar 11.03.2022 tarihinde federasyonumuz kayıtlarına girmiştir.

Şubat ayında Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreterlik görevine atanan Yusuf Gümüş tarafından karar, gereği yapılmak üzere Musa Aydın döneminde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile federasyonun sorumlu memurlarına havale edilmiştir.

Bahsi geçen personelin Nisan ayında görevden kendi isteği ile ayrılması sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na 10 gün içinde cevap verilmediği gibi sporcunun Tahkim Kurulu'na karar düzeltme için yapmış olduğu başvuruya dair kararın 13.12.2022 tarihinde kayıtlarımıza girmesi üzerine tespit olunmuş ve gereğinin yerine getirilmesi için derhal Geleneksel Güreşler Federasyonu'na kararın bir örneği iletilmiştir.

Bu noktada Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 22.04.2022 tarihinde resmen kurulduğunu, 29.06.2022 tarihinde ilk genel kurullarını yaparak göreve başlamış olduğunu ve bu itibar ile Geleneksel Güreşler ile ilgili yetkinin bu tarihler itibari ile federasyonumuz sorumluluğundan çıkarak, zikredilen yeni federasyona devir olunduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna yansıyan süreçle ilgili olayın aydınlatılması ve sorumluların bulunması için iç denetim yolu ile federasyonumuzda 04.01.2023 tarihinde tahkikat başlatılmış olup, süreç hakkında tahkikatın sonuçlanması üzerine bilgi verilecektir.

Federasyon yönetimimizin göreve geldiği 06.11.2021 tarihinden bu yana dopingle mücadele en fazla önem verilen konuların başında yer almaktadır. Federasyonumuz tarafından her daim olduğu gibi bu süreçte de kurallar ve mevzuat dışında herhangi bir uygulama yapılmadığı gibi bu yönde herhangi bir kimseye herhangi bir beyanda da bulunulmamıştır.

Anılan asılsız beyanat ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacak ve takipçisi olunacaktır. İzah edildiği üzere anılan karardan ve cezadan 13.12.2022 tarihi itibari ile haberdar olunmuş olup Başkanımız Dr. Şeref Eroğlu sürecin ve sorumluların takibi hususunda bizatihi gayret ve özen göstermektedir.

Basın ve sosyal medya organlarında çıkan asılsız iddia ve beyanatlara kamuoyunca itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bu itibar ile sürecin aydınlatılması ve gereğinin yapılması için azami düzeyde gayret gösterilmekte olduğunu, bu konuda gerek TDMK gerek ise kurulan Geleneksel Yağlı Güreşler Federasyonu ile irtibat halinde sürecin yürütülmekte olduğunu saygılarımızla kamuoyuna bildirmek isteriz."