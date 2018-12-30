Türkiye Hokey Süper Ligi'nde en iyi oyuncu Celal Aydın

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonası'nda en iyi oyuncu unvanını Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı sporcusu Celal Aydın elde etti. Celal Aydın, mutluluğunu sporcu arkadaşları ve kulüp yöneticileriyle paylaştı. Gezen yıl da Süper Lig'de en iyi oyuncu seçilen Aydın, “Takım olarak başarmak elbette çok önemli. Biz bugün Gaziantep Polisgücü Spor'un hokey alanında ki efsanesini tescilledik ve bu dönem gerek kadınlar, gerekse de erkeklerde iki kupa kazanarak Gaziantep'e götürüyoruz. Uzun zamandır hokeyle ilgileniyor ve profesyonel olarak hokey oynuyorum. Başarımda THF Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan, antrenörlerimiz Yusuf Kasım ve Mustafa Karalar'ın, ailemin ve takım arkadaşlarımın büyük rolü var. Bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarımızla Şubat 2019'da katılacağımız Trophy Ligi'ne yöneldik. Tek düşüncemiz ülkemizi burada en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.