Türkiye - İngiltere ortak çalışma kampı son erdi

Türkiye ve İngiltere taekwondo milli takımlarının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na yönelik ortak çalışma kampı sona erdi. Aralarında dünya ve olimpiyat şampiyonu isimlerin yer aldığı 17 kişilik bir sporcu kadrosuyla Türkiye'ye gelen İngiltere ile en iyi sporcuları 10 gün boyunca ortak hedef doğrultusunda birlikte çalıştı. Antalya'da gerçekleştirilen ortak çalışma kampı her iki ülke içinde oldukça faydalı geçti.

Ali Şahin: "Olumlu sonuçları önümüzdeki dönemde göreceğiz"

Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık 10 aylık bir süreç var. En başından bu yana işi sıkı tutuyoruz. Bizim gibi taekwondo branşında dünyada söz sahibi olmuş İngiltere ile ülkemizde çok faydalı bir antrenman dönemi geçirdik. Burada yaptığımız 10 günlük çalışmada İki ülkenin elit sporcuları birbirlerinin gelişimine katkı sağladılar. Bu süreçte iki ülke arasındaki dostluğu da ilerletme imkanı sağladık. İngiliz meslektaşlarım da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yeniden birlikte çalışmak için İngiltere'ye davet ettiler. İki ülkenin üst düzey sporcularının yaptıkları üst düzey çalışmalarının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğimizi düşünüyorum"ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall da oluşturulan kamp ortamı için Türkiye'ye teşekkür ederek, benzer bir çalışmayı İngiltere'de tekrarlama arzusunda olduklarını söyledi. Gary Hall, taekwondonun öncü iki ülkesinin ortak çalışmasının önemli bir adım olduğunu ve çok faydalı geçtiğini sözlerine ekledi.