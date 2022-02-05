'Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi' belgeseli yayında

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” olarak ziyaretçilerini ağırlayan binanın müzeye dönüşüm hikâyesi, ‘Gelecek Nesillere Armağan' belgeseli ile ekranlara taşındı.

Türkiye İş Bankası, Ankara'nın sembol yapılarından biri olan, ünlü mimar Giulio Mongeri'nin imzasını taşıyan Ulus'taki 3. Genel Müdürlük binasını, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan kurumsal birikimini toplumla paylaşmak üzere 2019 yılında müzeye dönüştürdü. Bugün “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” olarak ziyaretçilerini ağırlayan binanın müzeye dönüşüm hikâyesi, ‘Gelecek Nesillere Armağan' belgeseli ile ekranlara taşınıyor.

Belgeselde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz” vizyonuyla kurulan bankanın tarihi ile Cumhuriyetin kuruluşunu takiben Türkiye'nin iktisadi bağımsızlık yolunda atılan büyük adımlar ele alınıyor. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdür Hakan Aran'ın da görüş ve anılarıyla yer aldığı belgeselde müzenin kuruluşuna tarih ve müzecilik alanında katkı sağlayan uzmanların görüşlerine de yer veriliyor. Hüseyin Ulaş Babucoğlu'nun yönettiği belgeselin metin yazarlığını ve seslendirmesini yazar Bedia Ceylan Güzelce üstlendi. Belgesel, farklı televizyon kanallarında izleyicisi ile buluşacak.