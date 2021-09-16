Türkiye İş Bankası Müzesi'nden İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim 2021 tarihinde açacağı “Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer” başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. Müze'den yapılan açıklamada “Yeni Sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” ifadesine yer verildi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılında açılan ve büyük ilgi gören İstiklal Sergisi'ni İzmir'e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar'ın tasarımıyla hayata geçiriyor.

Anımsanacağı gibi İstiklal Sergisi sırasında, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili merhum Abdullah İsmet Eker'in kızı Mucizat Eker Divringi babasının, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda farklı cephelerde mücadele eden; Bankamızda 20 yılı aşkın süre görev yapan merhum Osman Nuri Oral'ın torunu, emekli mensuplarımızdan Rengin Karan dedesinin İstiklal madalyalarını Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamışlardı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele'nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.

Verilen bilgiye göre müzenin çağrısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler info@isbankmuze.com.tr adresinden veya 0212 511 1804 numaralı telefondan başvuruda bulunabilir, bilgi alabilirler.