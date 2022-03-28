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Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı özel maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.


A Milli Takım'ın, 29 Mart Salı günü İtalya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak.

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