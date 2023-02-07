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Türkiye Jokey Kulübü depremzedeler için hipodromlarını açtı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremzedeler için Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa hipodromlarında misafir ettiğini açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremzedeler için Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa hipodromlarında misafir ettiğini açıkladı.


Türkiye Jokey Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ardından depremzedeler için, resmi internet sitesinden hipodromlarında depremde etkilenen vatandaşları misafir edeceğine dair bir açıklama yapıldı. TJK'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı, Adana, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa Hipodromlarımızda misafir ediyoruz. Hipodromlarımız misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm imkanlarıyla açıktır" denildi.

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