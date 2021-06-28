Türkiye-Karadağ maçı Beşiktaş Park'ta

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 1 Eylül tarihinde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleyi Beşiktaş Park'ta oynayacak.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Futbol Takımı, 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Mücadele İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile Victoria StadıNda karşı karşıya geldikten sonra 7 Eylül Salı günü, Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile oynayacak.