Türkiye Karate Federasyonu'ndan 100 bin TL destek

Türkiye Karate Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden etkilenen depremzedeler için 100 bin TL destek olacağını açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yaşanılan deprem felaketinin yaralarına bir nebze de olsa derman olabilmek adında Türkiye Karate Federasyonu olarak açılan yardım kampanyasına 100 bin TL maddi destek vererek devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Başta camiamız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.