"Türkiye, katarakt tedavisinde önde gelen ülkeler arasında"

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, tıp biliminin son yeniliklerini takip etmek için ABD' de gerçekleştirilen uluslararası göz kongresine katıldı. Dr. Asena, deneyimlerin paylaşıldığı kongre sonrasında Türkiye'nin katarakt tedavisinde önde gelen ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Tıp biliminin son yeniliklerini paylaşıldığı Amerika'nın San Diego şehrinde gerçekleştirilen uluslararası göz kongresi, geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Dr. Bilgehan Sezgin Asena da son yenilikleri takip etmek için katılan doktorlarda biri oldu. Dr. Asena, Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahisi Derneği (ASCRS) tarafından her yıl Amerika'da düzenlenen ve tüm dünyadan binlerce hekimin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin alanındaki en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Toplam 5 gün süren konferanslarda katarakt cerrahisiyle ilgili deneyim paylaşımlarının yapıldığını söyleyen Dr. Bilgehan Sezgin Asena, ''Türkiye'nin katarakt cerrahisi konusunda önde gelen ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Katarakt ve gözlük atma ameliyatlarında Avrupa ve Türkiye'de trifokal lenslerin (halk arasında akıllı lens diye biliniyor) kullanıldığına dikkat çeken Dr. Asena, Amerika'da göz içi lensleri konusunda FDA kurumunun onay sürecinin uzun olması nedeniyle hala bir önceki versiyon olan bifokal lenslerin kullanıldığını dile getirdi.

Türkiye'de de başarılı bir şekilde uygulanan femtosaniye lazer yardımlı katarakt ameliyatının, Amerika'daki klinikler arasında giderek yaygınlaştığı bilgisini veren Dr. Asena, "Kongre kapsamında vurgulanan bir diğer konu olan ve halk arasında göz çizdirme olarak bilinen lazer tedavilerinden femtosaniyelasik (intralaselasik) yöntemi, tüm dünyada en güvenilir, en başarılı ve en yaygın teknik olmaya devam ediyor" diye konuştu.