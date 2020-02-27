Kongre, toplantı ve etkinlik turizmi olarak bilinen MICE sektörü, dünya turizm gelirlerinin yüzde 30'unu oluşturuyor. 2019 yılında 52,5 milyon turist ağırlayan Türkiye'nin marka şehirleri, yüksek ziyaretçi rakamlarına rağmen MICE sektöründe en çok tercih edilen 5 şehrinin arasına giremediği belirtiliyor. Dorak MICE Grup Direktörü Tuğçe Aydemir, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre 2019'ın MICE turizmi liderleri Paris, Viyana, Madrid, Barselona ve Berlin. Bu şehirlerin zirvede olması tesadüf değil. Türkiye, konumu ve marka şehirleriyle MICE sektöründe zirveye çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Kongre, toplantı ve etkinlik turizmi olarak bilinen MICE sektörü, dünya turizm gelirlerinin yüzde 30'unu karşılıyor. Turizmin güçlü olduğu ülkemizde de MICE sektörü tüm dünyada olduğu gibi önemli yerini koruyor. Dorak Holding iştiraki Dorak MICE'ın Grup Direktörü Tuğçe Aydemir, "Türkiye 2019 yılında 52,5 milyon turisti ağırlayarak dünya altıncısı olmayı başardı. Marka şehirlerimiz ve konumumuzla her yıl daha fazla ziyaretçiyi ülkemize çekiyoruz. Ancak harcamalar ziyaretçi rakamlarıyla karşılaştırıldığında zayıf kalıyor. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) verilerine göre 2019 yılında en çok nitelikli turist çeken beş şehir Paris, Viyana, Madrid, Barselona ve Berlin olarak açıklandı. Bu beş şehrin MICE sektöründe dünya liderliğinde bulunmaları tesadüf değil. MICE sektörü, nitelikli turizmi destekleyerek ülkelerin turizm gelirlerine büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın tam ortasındayız"

Türkiye'nin coğrafi konumu gereği oldukça avantajlı olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Biz dünyanın en hareketli pazarlarının bulunduğu Avrupa ve Orta Doğu'nun tam ortasındayız. Konumumuz gereği Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerinden de talep alabiliyoruz. Türkiye'ye alternatif olarak görülen Yunanistan, Dubai, Barselona gibi destinasyonlar konum olarak bizlerle aynı avantajları taşımıyor. Türkiye, İstanbul, Antalya, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) ile Mice sektöründe diğer ülkelerden çok daha fazlasını sunabiliyor." dedi.

"Sürdürülebilir olmak istiyoruz"

MICE sektörünün gelişmesi için önemli başlıkları sıralayan Aydemir, "Türkiye'nin uluslararası kongrelere ev sahipliği yapacak harika bir altyapısı var. Uluslararası etkinliklerin ülkemizde düzenlenmesi için adımları atılmalı. MICE sektöründe İstanbul ve Antalya yeniden merkez olarak yer almalı ve ev sahipliği yapmalı. Biz MICE sektörü yöneticileri olarak da paydaşlarımızla güvene dayalı ilişkiler ve iş ortaklıkları kurmalıyız. Sürdürülebilirlik burada en önemli kavram. Türkiye'nin ve sektörün, güven odaklı ve daimi ilişkilere ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

"MICE sektörü ekonominin her alanını etkiliyor"

Turizm gelirlerinin nitelikli turizm ile artacağının altını çizen Aydemir, “Türkiye 2019 yılında 52,5 milyon turisti ağırladı. Ancak turist harcamaları son 5 yıldır düşüş gösteriyor. MICE sektörü nitelikli turisti ülkemize çekiyor. MICE sektörü çalıştığında otelciler, havayolu şirketleri, restoranlar, teknik ekip, sanatçılar, sunucular, eğitmenler, şirketler, kurumlar ve en önemlisi ülkemiz kazanır." dedi.