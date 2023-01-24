Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Kurada çeyrek final eşleşmeleri Galatasaray-Başakşehir, Fenerbahçe-Kayserispor ve Trabzonspor-Ankaragücü şeklinde oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Çeyrek finalde yer alan takımlar tek maç eleme sistemine göre 28 Şubat - 1, 2 Mart tarihlerinde karşılaşacak. Yarı finale kalan takımlar ise çift maç eleme sistemine göre 4, 5 veya 6 Nisan ilk maç 25, 26 veya 27 Nisan ikinci maç olmak üzere mücadele edecekler.

“En alt liglerden en üst liglere kadar tüm takımlarımızı destekleyen bir kupa”

Ziraat Türkiye Kupası'nda da her zaman olduğu gibi önceliklerinin fair-play olacağını dile getiren Türkiye Futbol Federayonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminde sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. 148 takım ile başladığımız ve çok kaliteli müasabakalara sahne olan Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek finale kadar geldik. Buraya kadar yükselme başarısı gösteren takımlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerden en üst liglere kadar tüm takımlarımızı destekleyen ve futbol sahnesinde kendilerini gösterme imkanı sunan bir organizasyon. Kupamıza sponsorluk yapan 159 yıllık Ziraat Bankası'na tüm desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Futbol bildiğiniz gibi en çok taraftarı olan ve en çok ilgiyi gören spor dalı. Bu sene federasyonumuzun da 100. yılını kutluyoruz. 100. yılda bu 8 takımdan bir tanesi kupanın sahibi olacak ve UEFA Konfederasyon Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Dileğimiz tüm karşılaşmaların fair-play içerisinde oynanması. Özellikle her toplantıda dile getirdiğim üzere fair-play'e yine dikkat çekiyorum. Tüm takımlarıma başarılar diliyorum. Takımlarımızın taraftarlarını da stadyumlara davet ediyorum. Bu heyecanı bizlerle birlikte tüm Türkiye'ye sunan sponsorlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kura çekimi, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

Fenerbahçe - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü -Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

Yarı final

Fenerbahçe - Kayserispor Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Trabzonspor Galatasaray - Başakşehir