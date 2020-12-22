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Türkiye Kupası programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:



12 Ocak Salı


15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor


18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor


20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray



13 Ocak Çarşamba


15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK


18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir


20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor



14 Ocak Perşembe


18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor


20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa

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