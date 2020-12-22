Türkiye Kupası programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
12 Ocak Salı
15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor
18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
13 Ocak Çarşamba
15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor
14 Ocak Perşembe
18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa