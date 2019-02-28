Türkiye Kupası'nda Akhisarspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 3-1 kazanan yeşil-siyahlı ekip, yarı finale yükseldi ve Ümraniyespor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada İlhan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

74. dakikada sağ kanattan İlhan'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Koita'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lukas meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden topu kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

84. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ tarafında top alan Serginho'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Perica dk. 81 ?), Pavelka, Hajradinovic (İlhan dk. 67), Khalili (Sadiku dk. 74), Trezeguet, Koita

Yedekler: Eray, Scuffet, Veigneau, Özgür, Hasan, Uğurcan, Azad

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki (Caner dk. 82 ?), Musa, Cocalic, Kadir, Rotman, Serginho, Regattin (Onur dk. 59), Josue, Barbosa, Cikalleshi (Manu dk. 67)

Yedekler: Halil, Gökmen, Bilal, Aykut, Sissoko, Göksu, Bokila

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18), Serginho (dk. 84) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Koita, Veysel, Pavelka, Ben Youssef (Kasımpasşa), Kadir, Josue, Musa (Akhisarspor)