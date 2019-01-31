Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı. Buna göre; ilk ayak maçlarının programı şöyle:

5 Şubat Salı

20.30 Trabzonspor - Ümraniyespor

6 Şubat Çarşamba

18.30 E. Yeni Malatyaspor - Göztepe

20.30 Galatasaray - Hatayspor

7 Şubat Perşembe

20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa