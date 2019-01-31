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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı. Buna göre; ilk ayak maçlarının programı şöyle:



5 Şubat Salı


20.30 Trabzonspor - Ümraniyespor



6 Şubat Çarşamba


18.30 E. Yeni Malatyaspor - Göztepe


20.30 Galatasaray - Hatayspor



7 Şubat Perşembe


20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa

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