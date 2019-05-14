Türkiye Kupası'nda final zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçıyla belli olacak. Süper Lig'in son iki haftasına zirvede giren Galatasaray, hem kupa hem de ligde mutlu sona ulaşmak isterken, küme düşen Akhisar ise teselli olarak kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

Uzun bir periyottan geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Akhisarspor ile Galatasaray, yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda kupanın sahibi olabilmek için mücadele edecek. Saat 20.45'te başlayacak bu zorlu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Akhisarspor 'teselli' peşinde

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası, Galatasaray'ı da penaltılarda geçerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de ise istediğini bulamadı. 2012-2013 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele veren Akhisar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala küme düşen ilk takım oldu. Yarın ligin en büyük şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Ege temsilcisi, unvanını koruyarak Spor Toto 1. Lig'e 'şampiyon' olarak merhaba demek istiyor.

Galatasaray'da 'çifte kupa' hesapları

Galatasaray ise hesaplarını sezonu çifte kupayla tamamlamak üzerine yapıyor. 1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nda 22 kez final oynayan Cimbom, bu finallerin 17'sinde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, yarın Akhisarspor karşısında galip gelmesi halinde de bu sevinci 18. defa yaşamış olacak.

Söz konusu mücadelenin ardından rotasını lige çevirecek olan Aslan, 19 Mayıs Pazar günü ise Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile ligin kader maçına çıkacak. Galatasaray, iç saha avantajıyla birlikte seyirci desteğini de arkasına alarak rakibini devirip hem 22. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Terim kupalara doymuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızı takımla bugüne kadar toplamda 17 kupa kazandı. Terim, yarın Akhisarspor karşısında kazanması halinde Cimbom'un başında 3. defa Türkiye Kupası'nı almış olacak. Fatih Terim, ligde de Başakşehir'i devirmesi durumunda 8. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak. Böylece deneyimli teknik adamın Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kazandığı kupa sayısı da 19 olacak.