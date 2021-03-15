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Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelelerinin hakemleri belli oldu.

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Fırat Aydınus, Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesinde ise Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında görev alacak olan hakemler belli oldu. Yarın Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk edeceği mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak. Çarşamba günü oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Mücadelede Alpaslan Dedeş ve Murat Ergin Gözüt yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

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