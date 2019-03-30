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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Salı günü oynanacak olan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 2 Nisan Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de oynanacak olan Galatasaray- Evkur Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.


3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Ümraniyespor - Akhisarspor maçında ise düdük Abdulkadir Bitigen'de olacak. 20.00'de başlayacak olan mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

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