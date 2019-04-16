Türkiye marka ödülleri sahipleriyle buluştu

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla, Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği'nin (TARBİGEM) katkılarıyla, Hilton Bomonti'de Burcu Esmersoy ve Timur Acar'ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören'inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.
Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.
Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Genel Başkan'ı Fuat Kukut'a Demet Sabancı tarafından ödül verildi. Turkey One Derneği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Demet Sabancı'ya ise ödülü TARBİGEM Genel Başkan'ı Fuat Kukut verdi.
İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni'nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, ”Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu‘' dedi.
Dağıtılan ödüller şöyle:
"Yılın Lojistik Markası Ödülü: Reysaş Lojistik
Yılın Ceo'su Ödülü: Mustafa Yiğit Zeren
Yılın İş Kadın Ödülü: Tuba Koca Demirtaş
Termal Turizme Katkı Ödülü: Terma City
Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü: Nafiye Bahur
Yasam Boyu Basarı Odulu: Aydın Uckan
Juri Onur Odulu: Hayati Babaoglu
Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı: İsmail Altın
Yılın Asansor Markası Ödul'u: Schindler Türkeli
Yılın En İyi Karma Konut Projesi Ödülü: Meva Şehir
Yılın En İyi Lüks Konut Projesi: Vadi İzmit
Yılın E Dönüşüm Markası: Edm Bilişim
Yılın İnşaat Markası Ödülü: Sedat Kılınç İnşaat
Yılın Lüks Konut Markası: Seven İnşaat
Yılın Yazılım Markası Ödülü: Sisoft Yazılım
Yılın Tarım Markası Ödülü: Gros
Yılın ERP Yazılım Danışmanlık Markası Ödülü: Gvh Yazılım
Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası: Kovmatik
Yılın Güvenlik Markası Ödülü: Swat Güvenlik
Yılın Zemin Malzemeleri Markası: Ateco
Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülü: Tepe Servis
Yılın En Iyı Konsept Projesi: Collet Avcılar
Yılın Bilişim Danışmanlık Markası Ödülü: Tetra Bilişim
Yılın Eğitim Markası Ödülü: Sınav
Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü: S-Tech Maden Makinaları
Yılın Çelik Yapı Markası Ödülü: Nuri Işık".