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Türkiye marka ödülleri sahipleriyle buluştu

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla, Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği'nin (TARBİGEM) katkılarıyla, Hilton Bomonti'de Burcu Esmersoy ve Timur Acar'ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören'inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.


Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer aldı.


Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği (TARBİGEM) Genel Başkan'ı Fuat Kukut'a Demet Sabancı tarafından ödül verildi. Turkey One Derneği kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Demet Sabancı'ya ise ödülü TARBİGEM Genel Başkan'ı Fuat Kukut verdi.


İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni'nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, ”Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu‘' dedi.


Dağıtılan ödüller şöyle:


"Yılın Lojistik Markası Ödülü: Reysaş Lojistik


Yılın Ceo'su Ödülü: Mustafa Yiğit Zeren


Yılın İş Kadın Ödülü: Tuba Koca Demirtaş


Termal Turizme Katkı Ödülü: Terma City


Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü: Nafiye Bahur


Yasam Boyu Basarı Odulu: Aydın Uckan


Juri Onur Odulu: Hayati Babaoglu


Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı: İsmail Altın


Yılın Asansor Markası Ödul'u: Schindler Türkeli


Yılın En İyi Karma Konut Projesi Ödülü: Meva Şehir


Yılın En İyi Lüks Konut Projesi: Vadi İzmit


Yılın E Dönüşüm Markası: Edm Bilişim


Yılın İnşaat Markası Ödülü: Sedat Kılınç İnşaat


Yılın Lüks Konut Markası: Seven İnşaat


Yılın Yazılım Markası Ödülü: Sisoft Yazılım


Yılın Tarım Markası Ödülü: Gros


Yılın ERP Yazılım Danışmanlık Markası Ödülü: Gvh Yazılım


Yılın Pest Kontrol Ürünleri Markası: Kovmatik


Yılın Güvenlik Markası Ödülü: Swat Güvenlik


Yılın Zemin Malzemeleri Markası: Ateco


Yılın Tesis Yönetim Markası Ödülü: Tepe Servis


Yılın En Iyı Konsept Projesi: Collet Avcılar


Yılın Bilişim Danışmanlık Markası Ödülü: Tetra Bilişim


Yılın Eğitim Markası Ödülü: Sınav


Yılın Maden Teknolojileri Markası ödülü: S-Tech Maden Makinaları


Yılın Çelik Yapı Markası Ödülü: Nuri Işık".

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