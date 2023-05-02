Türkiye mezunu Dr. Faysal Parvez, dünya müslüman öğrencilerinin lideri oldu

Mustafa Faysal Parvez, Uluslararası İslami Öğrenci Organizasyonları Federasyon'un (IIFSO) Genel Sekreterliğine seçildi. Genel Sekreter Yardımcılığına ise Pakistan Cemaat-I Talaba Başkanı Şakil Ahmed ve Arap Bölgesi Hikmet Gençlik Merkez Başkanı Dr. Abdullah Ahmed atandı.

Edinilen bilgiye göre, 29-30 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen genel kurultaya 60 ülkenin IIFSO temsilcileri ve davetli misafirler katıldı. İki gün boyunca devam eden IIFSO Genel Kurulu'nun ikinci gününde yapılan seçimde 60 ülkeden gelen temsilcilerinin gizli oyuyla 2023-2026 dönemi için IIFSO Sekreterliğine, Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimlerinden doktorasını tamamlayan Dr. Mustafa Faysal Parvez oy çokluğuyla kazanan aday oldu.

Daha önce Bangaldeş'in Dakka Üniversitesinden Yüksek Lisansını tamamlayan ve Türkiye'de yaptığı doktora çalışmasında Arakanlı Mültecilerle ilgili önemli bulguları akademiye kazandırdı. Halen Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nin (ANKASAM) araştırmacısı olarak çalışmakta olan Dr. Parvez, yazdığı ‘‘Atatürk'ten Erdoğan'a'' adlı kitabıyla da Türkiye gündemine gelmiştir. Uluslararası öğrencilik çalışmaları ve siyaset alanında farklı kitap ve akademik makaleleri bulunduran Dr. Parvez, aynı zamanda Asya Gençlik Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan, 1969 yılında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya Müslüman Gençlik Meclisi (WAMY) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmed Totunji ve diğer Milli Görüş liderlerince kurulan IIFSO'nun bu seneki 14. Genel Kurultay'a Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahab Ekinci, Eski Başbakan Başdanışmanı ve IIFSO Eski Genel Sekreter Ömer Faruk Korkmaz, Uluslararası Müslüman Genç Başkanı Wejdi Ali, UDEF'in Kurucu Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, IYFO Başkanı Yılmaz Balçin, Cezayir HAMS Öğrenci Başkanı ve Milletvekili Souleyman Zerkani, Cezayir Gençlik Bakan yardımcısı Hamid Ait, Fas Milletvekil ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Reda Bougmazi, Malezya Öğrenci Başkanı Farhan Rosli, Lubnan Eski Gençlik Başkanı Sameer Mazhar, Almanya Müslüman Gençlik Başkanı Khallad Swaid gibi müslüman gençleri temsil eden birçok önemli isimler katılarak konuşmalar yaptı.