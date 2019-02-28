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Türkiye Milli Takımı'na seçilen YDÜ öğrencisi Avrupa yolcusu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Mersin’de gerçekleşen ’Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası’ disk atma branşında 55.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen 'Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası' disk atma branşında 55.75'lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi ve milli sporcu Yusuf Yalçınkaya, Türkiye Milli Takımı'na seçildi.


Yakın Doğu Üniversitesin'den verilen bilgiye göre, Yusuf Yalçınkaya, 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan 19. Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Yalçınkaya, Türkiye şampiyonluğunun ve Avrupa'da yarışacak olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken, antrenörü Ferhat Sakallı ise Yalçınkaya'nın yoğun çalışmalarının sonucunu alacağına ve Slovakya'dan madalya ile döneceğini belirtti.

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