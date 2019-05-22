Türkiye, Minsk 2019 Avrupa Oyunları'na 110 sporcuyla katılacak

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'nda ülkemizi 14 spor dalında 110 sporcu temsil edecek.

50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı Oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Milli sporcularımız atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

Oyunlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme yarışması anlamı taşırken, bazılarında ise sıralama puanı olarak katkı sağlayacak. Minsk 2019; okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları'na direkt kota verecek; badminton, erkekler boks ve judo dalları için ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.

1. Avrupa Oyunları olan Bakü 2015'e Türkiye 190 sporcuyla katılmış, 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak madalya sıralamasında 14. olmuştu.