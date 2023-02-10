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Türkiye Motosiklet Federasyonu: "14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), vatandaşları 14 Şubat’ta deprem bölgesine yardım yapmaya davet etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), vatandaşları 14 Şubat'ta deprem bölgesine yardım yapmaya davet etti.


Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından, afet bölgesine yardım çağrısında bulundu. Federasyondan '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' başlıklı yapılan yapılan açıklamada, "14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine. Bu sene alacağınız tüm hediyeleri depremzedelere göndermeye davet ediyoruz" denildi.

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