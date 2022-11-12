Türkiye otel endüstrisi teknoloji yatırımı yaparak karlılıklarını katlıyor

Rapora göre, Türkiye'de teknoloji yatırımı yapan otellerin hasılatları katlanarak artarken müşteriler artık temassız ödeme ve dijital menü istiyor. Gelecek dönemlerde ise otel yöneticileri; misafir memnuniyeti ve verimliliği için yapay zeka, veri analitiği ve nesnelerin interneti sayesinde anlık yönetim ve veri toplanması ile isteklere daha hızlı cevap verebilmeyi hedefliyor.

WeBee, Branchout Global Strateji Company iş birliği ve Özyeğin Üniverstiesi akademik partnerliği ile Otel Yönetimlerinin Teknoloji Kullanımı Araştırması 2022 (Hotel TechInsight) gerçekleştirilen bir etkinlikle açıklandı. Tüm sektörlerde olduğu gibi Covid-19 döneminde başlayan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm hamleleri otelcilik sektöründe de önemle ele alınan yatırım konusu haline geldi. Hazırlanan Otellerde Teknoloji Kullanımı Raporu, Türkiye'de faaliyet gösteren 185 zincir ve butik otel yöneticisine yönlendirilen teknoloji yatırımlarına yönelik sorular üzerinden hazırlandı. Yöneticilerin pandemi dönemi olan 2021 yılında toplam yıllık hasılatlarının ne kadarını IT yatırımlarına ayırdıkları ve gelecek dönemlerde IT yatırımlarının bütçe içerisindeki payları değerlendirildi. Mevcut dönemde misafirlerin otellerden hangi teknolojileri talep ettikleri, misafir memnuniyeti ve karlılık hedefleri doğrultusunda yöneticilerin gelecek beş yılda hangi teknolojilere yatırım yapmayı planladıkları da yöneticilere yöneltilen soruların içerisinde yer aldı.

Araştırmanın amacı; Türkiye ekseninde otel endüstrisinde teknoloji kullanımı ve otel misafirlerine sağlanan katma değeri tanımlamak, endüstri liderlerine yol gösterici olmak ve endüstriye bilgi sağlayan teknoloji şirketlerine girdi sağlamak amacıyla özel sektör temsilcileri, strateji danışmanları ve üniversite iş birliği çerçevesinde kuruldu.

Raporun sonuçlarına göre, yöneticilerin gelişen teknolojilere ve misafirlerinin taleplerine duyarlı olduğu gözleniyor. Raporda dikkat çeken bu sonuç, otel yönetimlerinin gelecek dönemlerde kripto para ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojileri olan ilgisi de ilham verici. Bu durum, teknoloji üreten ve dijital çözüm sağlayan sektör paydaşları açısından da yeni fırsatlar barındırıyor. Türkiye'nin kripto para alt yapısına yatırım yapma ihtimali düşünülürse, ülke sınırları ve paydaşlar arasında güvenli para transferleri gibi farklı kullanım alanları sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan WeBeeCeo'su Dr. Özgür Zan, “Yaptığımız araştırmaya göre görüyoruz ki hem müşteri hem otelciler nezdinde karlılık ve kolay ödeme eşittir teknoloji yatırımı. Türkiye'de yerli markaların teknoloji yatırımlarında bir adım geride kalması gelecek dönemlerde rekabetin doğası gereği oyundan kopmaları gibi olumsuz sonuçlar doğuracak.2021 yılında dünyada akıllı telefonlara indirilen uygulama adedi 144 milyar ilen, 2026 yılının 181 milyar olması da bu savı kanıtlar nitelikte. Ayrıca Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin Türkiye araştırmasına göre seyahat ve turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gayrisafi milli hasılaya katkısı 2019 yılında 38,7 milyar dolar, 2020 yılında yüzde 65 daralarak 13,8 milyar dolar ve 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 104 toparlanarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise; 2022 yılının ilk üç çeyreğine ait turizm geliri 35 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ancak küresel belirsizlikler ve kurlardaki agresif yükseliş yerli otel yöneticilerinin teknoloji yatırımlarına olan ilgisini zayıflatacak. Analizleri değerlendirildiğimizde Türkiye'de otel teknolojilerine olan yatırımlar, yabancı zincir markalarda daha ön planda” şeklinde konuştu.

2022 Yılında otel misafirleri tarafından en çok tercih edilen temassız teknolojiler oldu

2022 yılında müşterileri tarafından en çok talep edilen teknolojileri değerlendiren otel yöneticilerinin çok büyük bir kısmı temassız hizmet çözümleri konusunda ortak beyanda bulundu. Ankete katılan 185 otel yöneticisinin yüzde 83,3'ü temassız ödeme ve yüzde 79,8'i dijital menülerin müşteriler tarafından talep edildiğini belirtti. Müşteri etkileşim platformları ve sadakat uygulamaları da müşterilerin talepleri arasında olması dikkat çekiyor.

Rapora göre, Türkiye'de faaliyet gösteren otel yönetimlerinin misafir memnuniyeti ve verimlilik amaçları doğrultusunda teknoloji yatırımları önümüzdeki 5 yıl içerisinde artarak devam edecek. Otel yöneticilerinin 2023 yılında 2022 yılına göre daha yüksek oranlarda IT bütçelerine pay ayıracakları anlaşılıyor. Yakın gelecekte, otel yönetimlerinin temassız teknolojiler, bulut tabanlı yönetim sistemleri ve mobil uygulamalara yönelik yatırımlarını arttırması bekleniyor. Çalışmadan çıkarılacak bir diğer sonuç ise; otel yönetimlerinin rekabet matrisi verileri doğrultusunda yönetimlerin mevcut teknolojilerini rakiplerine göre daha ileride görüyor. Küresel rekabetin ve jeopolitik konuların derinleşmesi ile yönetimlerin verimlilik ve karlılık konularına olan hassasiyetlerinin daha da artacağı açık.