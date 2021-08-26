Türkiye-Pakistan ekonomik ilişkileri gelişiyor

Geliştirilen ticari ilişkiler kapsamında, Pakistan Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ejaz Alam Augustine 4 günlük Türkiye ziyaretleri gerçekleştirdi, yaptığı ticari ziyaretlerden birisini de Maximum Group ile gerçekleştirdi.

Son yıllarda büyük gelişme kaydeden Türkiye- Pakistan ilişkilerine yeni halkalar eklenmeye devam ederken, Pakistan Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ejaz Alam Augustine ve heyetini, Maximum Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bayram ve yönetimi ağırlayarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için toplantı gerçekleştirdi.

"Şahin Bayram'dan ziyaret için teşekkür"

Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin güçlenmesi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda Türkiye için yeni yatırım çalışmaları başlatan Şahin Bayram, Pakistan Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ejaz Alam Augustine ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu. Bakanın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bayram, "Kendisi ile iki ülke arasında yatırım gücünü nasıl daha fazla geliştirebileceğimizin istişarelerini yaptık, şirket olarak tüm dünya genelinde ve ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlar üzerine konuştuk. Bakanımız bizi en kısa zamanda Pakistan'da misafir etmek istediğini dile getirdi. Pakistan'da yapacağımız toplantılar neticesinde yeni yatırım planlarını açıklayacağız" dedi.

"İki kardeş ülke arasındaki bağlar sıklaşsın"

Türkiye ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve memnuniyetini dile getiren Pakistan Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ejaz Alam Augustine, Türk işadamlarını yatırım yapmaları için Pakistan davet etti. Bakan Augustine, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye - Pakistan kardeşliğini pekiştiren Maximum Group'a teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar ve misafir ettiler. Türkiye - Pakistan ilişkileri için çok güzel adımlar atacağız. Buradan Türk iş insanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. Pakistan'a gelsinler. Yatırım yapsınlar. İki kardeş ülke arasında ki bağlarlar sıklaşsın''.

"Ekonomik alanda yeni yatırımlar olacak"

2022 yılının Türkiye - Pakistan ilişkileri açısından verimli bir yıl olacağını belirten Maximum Group Genel Danışmanı Nedim Delibaş ise yaptığı açıklamada, " Türkiye - Pakistan ilişkileri 2022 yılında çok iyi yerlere gelecek. Biz şirket olarak zaten dünyanın her noktasında varız. Şirket olarak Türkiye ve Dünya'da yaptığımız yatırımlarına yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye - Pakistan ilişkilerinin güçlenmesi için bakanımızdan her alanda desteklerini aldık. Ejaz Alam Augustine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.