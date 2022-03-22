Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu: "Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak"

Dünya Boks Konseyi ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'nun uluslararası kurulumunu gerçekleştirmek ve profesyonel boks hakem eğitim kursları vermek için toplanan yetkililer, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, "Federasyonumuz bu kurulumun ardından uluslararası alanda resmiyet kazanacak" dedi.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Profesyonel Boks Federasyonu'nun uluslararası kurulumunu gerçekleştirmek ve profesyonel boks hakem eğitim kurslarını vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde toplantı gerçekleştiren Federasyon başkanları, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Üsküdar Altunizade Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasına, Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkan Yardımcısı, Afrika Profesyonel Boks Birliği Başkanı Houcine Houichi Najjar, Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Federasyon Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Malik Beyleroğlu, Federasyon Teknik ve Hakem İşlerinden Sorumlu Asbaşkan Emre Aydın katıldı.

Federasyonun amaçlarından bahsedildi

Basın açıklamasında federasyonun önümüzdeki 3 gün içerisinde gerçekleştireceği organizasyondaki amaçlarından bahsedildi. Açıklanan amaçlarda, sporculara profesyonel boks lisansı verebilmek, profesyonel boks hakem kursları açabilmek, uluslararası profesyonel boks kemer ve unvan maçları yaptırmak ve federasyonun uluslararası profesyonel boks kuruluşları arasında yer almasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

“Federasyonumuz uluslararası alanda resmiyet kazanacak”

Gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Profesyonel Boks Federasyonu Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, “Federasyonumuz kurulumun ardından uluslararası alanda resmiyet kazanacaktır. Bundan böyle ülkemiz adına profesyonel boks lisansı verilebilecek. Ayrıca uluslararası boks kuruluşundan izin almadan federasyonumuzun onayıyla organizasyon yapabileceklerdir” dedi.

“12 kişilik hakem adaylarımız var”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkan Yardımcısı, Afrika Profesyonel Boks Birliği Başkanı Houcine Houichi Najjar, “Benim burada bulunmamın sebebi eğitim. Bu eğitim çerçevesinde 12 kişilik hakem adaylarımız var. Onlara gerekli eğitimi verip hazırlayacağız. Ve bu hakemler yapılacak maçlarda görev alabilecekler” şeklinde konuştu.