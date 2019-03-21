Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında

Sağlık turizmi konusunda tecrübeli isimler ise Türkiye'nin bu durumunu, uygun ücretlere ve Türkiye'deki insanların hoşgörüsüne bağlıyor.

Türkiye'yi saç ekiminde ve sağlık durumunda ise en çok Arap turistler oldu. Saç Ekim Koordinatörü Ezgi Mert İnanlı, Türkiye'nin, sağlık turizminde zirveye oynadığını ifade ederek, “Şu anda Türkiye dünyada saç ekimi, estetik cerrahi göz diş işlemleri konusunda zirveye oynadığından dolayı ilk başlarda sadece Arap yarım adasından çok ciddi bir talep vardı. Son yıllarda son 3 senedir 4 senedir Avrupa ülkelerinden başta İspanya, Almanya, Portekiz ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden Güney Kore'den, Amerika'dan, Çin'den, Türkiye'ye çok ciddi talep var. Bu konuda ülkemize çok güveniyorlar. O yüzden Türkiye'yi tercih ediyorlar. Şu anda ülkemizde en çok Brezilya'nın adı geçiyor. Türkiye şu anda 2'nci ya da 3'üncü sıralamada. Ben tahmin ediyorum ki yakın bir dönemde Türkiye zirveye oynayacaktır yakın bir dönemde” dedi.

İnanlı, saç ekim için Türkiye'nin tercih edilmesinin bir diğer nedeninin ise Türk insanının sıcak kanlı olmasına bağlı olduğunu ifade ederek, “Türk insanın sıcak kanlı oluşunun çok büyük bir artısı var. Yapılan işlemlerde son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bizlere bu konuda sağlık konusunda çok güveniyorlar. En önemlisi de ücretlendirme. Türkiye'deki fiyatlandırmalar diğer dünya ülkelerine göre biraz daha uygun. İnsanların da tercih etmesindeki ana faktörlerinden birisi de maddiyat olduğu için Türkiye'yi bu konuda seçiyorlar açıkçası. Bizlere bu konu da güvenmeye devam edebilirler Türkiye son derece doğru adımlarla ilerliyor. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki 4-5 sene içerisinde Türkiye çok daha büyük yerlere gidecektir. Bu konuda da devlet bazında çok ciddi çalışmalar var. Yakında bu konuda da Türkiye kendisinden fazlasıyla söz ettirecektir. Buna inanıyorum” diye konuştu.