Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 200 uzmanı korona ile mücadelede istihdam edecek

Yeni yönetim döneminde etkin ve stratejik yaklaşım ve uygulamaları ile dikkatleri üzerine çeken bir kurum olan TÜSEB bu zorlu dönemde de kritik roller üstlenmiş durumda.

TÜSEB tarafından Covid-19 ile mücadeleye özel ve salgın süresince aktif olacak “Covid-19 İle Mücadelede İhtiyaç Duyulan Personel İstihdamı” çağrısı ilan edildi. Bu çağrı kapsamında ihtiyaç duyulan illerde oluşturulan Covid-19 tanı merkezlerinde geçici olarak çalıştırılmak üzere biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personelin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Proje süresi 3 aydır. Proje personeli, TÜSEB bünyesinde ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Adana'da istihdam edilecektir. İhtiyaca göre yeni iller icin ayrıca duyuru yapılacağı açıklandı.

https://tbys.tuseb.gov.tr adresinden online başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.