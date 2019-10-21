YESAV Başkanı Serdar Baki Albayrak, “Türkiye'nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. YESAV olarak düzenlediğimiz bu sempozyumla bölgenin çekim merkezi olması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

‘Geleceğin Tedavisi' sloganıyla kurulan YESAV (Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı), 2 Kasım'da İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi'nde ‘Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu'nu düzenleyecek. Sağlık profesyonellerinin katılacağı sempozyumda tıpta inovasyon, tersine beyin göçünde Ar-Ge'nin önemi, tıp mühendisliği, inovasyonda yatırımcı eksikliği, sağlık inovatörünün Türkiye pazarında karşılaştığı engeller gibi konular tartışılacak.

Sempozyum öncesinde YESAV'ın Başkanı Serdar Baki Albayrak yazılı bir açıklama yaptı.

“Sağlık malzemelerinin yüzde 94'ü ithal”

Sağlıkta insan hayatını değiştirebilecek inovatif projelere odaklanan Albayrak sempozyuma dair yaptığı değerlendirmede, “Endüstri kontrolündeki tıp tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça yaygın. Sağlığın ticarileşmesinin yeterince endişe verici olmasının yanı sıra Türkiye'de kullanılan sağlık malzemelerinin yüzde 94'ünün ithal olması dışa bağımlılık sorununu da gündeme getiriyor. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla yola çıktığımız sempozyumda, endüstri kontrolündeki tıbbın acilen reforme edilmesini; teşhis, tedavi ve cihaz kullanımıyla ilgili metotların değişmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bu yönde, medikal alandaki karar alıcılarla bir araya gelerek yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin tedavisini birlikte şekillendireceğimize inanıyoruz” diye ifade etti.

“Türkiye, sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabilir”

Albayrak, “Türkiye'deki sağlık personelinin bilimsel seviyesi ve mesleki becerisinin yanı sıra gündelik teşhis ve tedavi pratiğinin dünya standardında olduğunu biliyoruz. Örneğin, Türkiye'deki bilimsel yayınların yaklaşık 2/3'ü sağlık alanından çıkıyor. Türkiye'nin sağlık inovasyonunda dünyada önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. YESAV olarak düzenlediğimiz bu sempozyumla bölgenin çekim merkezi olması için gerekli ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

YESAV'ın geleceğin sağlıkta yenilikçi araştırmacılar yetişmesine imkan tanımak amacıyla dünyaca ünlü bilim insanı Oktay Sinanoğlu anısına yapılacak ‘Sağlıkta Yenileşim Ödülleri' için başvurular 31 Ekim 2019'a kadar devam edecek. Başvurulardan dereceye girenler ödüllendirilecek. Ödül törenin ardından da YESAV'ın açılış kokteyli gerçekleştirilecek.