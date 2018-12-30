Türkiye şampiyonu Polisgücü, rotayı Trophy Ligi'ne çevirdi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor, namağlup unvanla şampiyon oldu. Lig boyunca attığı 182 gol ile rekor kıran Gaziantep Polisgücü, rotayı Trophy Kupası'na çevirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonası ikinci etabı tamamlandı. Türkiye Hokey Süper Ligi'nde 18 maçta 182 gol atan ve en yakın rakibinin 16 puan önünde 54 puanla şampiyon olan Gaziantep Polisgücü Spor, lig boyunca attığı 182 golle yeni bir rekora da imza attı.

Şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Oktay'dan alan Gaziantep temsilcisi, 2018 yılında 3 Avrupa ve 3 de Türkiye şampiyonluk kupası kazandı.

Kaplan: “Rotamız Trophy Kupası”

Sonuçtan çok memnun olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “2018 yılının son günlerinde Gaziantep'e yeni bir şampiyonluk kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra ki rotamız Şubat 2018'de Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Şampiyonası. Türkiye ilk kez hokeyin en üst ligi olarak kabul edilen Trophy Ligi'nde Gaziantep Polisgücü tarafından temsil edilecek. Bu yıl bizim için çok güzel bir yıl oldu. Üç ayrı Avrupa şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 Türkiye Süper Ligi kupasını Gaziantep'e kazandırdık. Şu anda dünyanın bilinirlik oranı en yüksek takımlarından birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesine maç davetleri alıyoruz. Bizlere bu orunu yaşatan başta teknikpatronlarımız Yusuf Kasım, Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar olmak üzere kadın ve erkek takımlarımızda görev alan sporcularımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Davut Gül, İl Emniyet Müdürümüz Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılında üç ayrı Avrupa şampiyonluğu bizi bekliyor. Haziran ayında Gaziantep Polisgücü Spor'un ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası bizler için önemli bir deneyim olacaktır. Bu takım dünyanın her yerinde Türkiye'yi ve Gaziantep'i temsil ediyor ve ülke tanıtımına büyük katkılar sağlıyor” dedi.

Kasım: “Kazanmak için geldik, kazandık”

Sporcuların büyük bir uyum içerisinde yürekleriyle oynadığını ve Alanya'ya Süper Lig şampiyonu olmak için geldiklerini ifade eden Başantrenör Yusuf Kasım, “Sporcularımla gurur duyuyorum. Kazanmak için geldik ve yüreklerimizi ortaya koyarak kazandık. Sırada şimdi Avrupa Trophy Ligi var. Bu lig bizim için büyük önem taşıyor. Bugün kupamızı aldık, Gaziantep'e dönüyoruz. Yarın itibarıyla yoğun bir şekilde Trophy Ligi için antrenmanlarımız başlayacak. Bizlere büyük destekler veren başta Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, bizlere şampiyonluk mutluluğunu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şubat 2018'te Avrupa'nın en üst hokey ligi olan Trophy Lig'de Türkiye'yi temsil edecek olan 2018 yılı Avrupa ve Türkiye şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor'u şampiyonluğa götüren ekibin Başantrenörlüğünü Yusuf Kasım, antrenörlüklerini ise Mustafa Karalar ve Ayşe Kasım yaptı. Takımda da Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, Reza Norouzadeh, Reza Ebadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev aldı.

Türkiye Süper Ligi Şampiyonu Gaziantep ekibi, törenin ardından Gaziantep'e dönmek üzere Alanya'dan ayrıldı.