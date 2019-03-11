“Türkiye, Samsung için MENA bölgesindeki en büyük pazar”

Samsung Electronics MENA Başkanı Sungwan Myung'un ev sahipliğinde düzenlenen forumda; Türkiye'nin marka için önemine vurgu yapıldı. Markanın Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, "Türkiye, Samsung için çok önemli bir pazar. Aynı zamanda, MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda" dedi.

Samsung Electronics'in her yıl tüketici elektroniği kategorisindeki yeni ürün gamını sergilemek amacıyla MENA Bölgesi'ne (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) yönelik gerçekleştirdiği etkinliğe bu yıl, MENA Bölgesi'nin ciroda lider ülkesi Türkiye ev sahipliği yaptı.

forumda; Samsung'un tüm ürünlerinin sergilenmesinin yanı sıra, MENA Bölgesi ile eş zamanlı olarak 8K QLED TV'lerin lansmanı gerçekleştirildi. Forumda sergilenen yenilikçi ürünler arasında 98” 8K QLED, Galaxy S10, Samsung 4 Kapılı Buzdolabı, Gardrop Tipi Buzdolabı serisi, QuickDrive çamaşır makinesi ve Wind-Free klima yer aldı.

“Yapay zeka ve 5G için 3 yıl içinde 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz”

Samsung Electronics'in bu yıl 50. Yılını kutladığına dikkat çeken Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Samsung'un 50 yılda dünyanın her yerindeki tüketicilere anlamlı yenilikler sunmaya kendini adadığını vurguladı. 50 yıllık birikim ve vizyonun getirisiyle Samsung'un 2019 yılında çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacağına dikkat çekti. Sektörde lider olmanın avantajıyla Samsung'un, Akıllı Yaşam vizyonunu gerçekleştireceğini ifade eden DH Kim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Samsung, temel teknolojilere büyük yatırım yapıyor. Yapay Zeka ve 5G gibi yeni teknolojileri geliştirmek için önümüzdeki üç yıl içinde 22 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. 5G'deki bilgimizin Türk halkına yararlı olmasını sağlamak için anlaşmalar yapıyoruz. Siyasi ve ekonomik konjonktüre bakmaksızın, Türk tüketicisinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Katlanabilir telefonumuz Galaxy Fold ile tüketicilerimizi heyecanlandıran bir ürün ortaya çıkardık. Açıldığında 7.3 inç büyüklüğüne ulaşan Galaxy Fold ile YouTube, WhatsApp ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.”

“Türkiye, Samsung için MENA bölgesindeki en büyük pazar”

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy ise toplantıda yaptığı konuşmada; “Samsung, Türkiye'ye verdiği önemi göstermek için bu sene 18 ülkenin katıldığı MENA toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Türkiye, Samsung için çok önemli bir pazar. Aynı zamanda, MENA bölgesindeki en büyük pazar konumunda. Samsung teknolojisinin tüketicilerin yaşamını nasıl iyileştirdiğini ve onlar için oluşturduğu değerleri göstermek için iş ortaklarımızla Türkiye'de bir araya geldik” diye konuştu.

“Samsung, Türkiye'de 2018'den büyüyerek çıktı”

Türkiye'de tüketici elektroniği olarak, şirketin hedefleri ölçüsünde 2018 yılını büyüyerek kapattıklarını belirten Gürsoy, sektörle ilgili şu bilgileri paylaştı: “GFK verilerine göre 2018 yılında cirosal (TL) olarak TV kategorisinde pazardan 2.5 kat daha fazla büyüdük. Türkiye'de TV pazarına son 3 yıldır cirosal anlamda liderlik yapıyoruz. 2018'i de yüzde 24 pazar payı ile lider olarak kapattık. Hatta son ayda yüzde 27'ye kadar ulaştık. Üst segment modellerde 55” üzerinde yüzde 39, 75” üzerinde yüzde 67, Ultra HD TV'lerde ise yüzde 37 pazar payına sahibiz.

Türkiye'de Beyaz Eşya sektöründe son 5 seneden beri en çok büyüyen markayız. Beyaz Eşya'da yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme ile pazarın üzerinde büyüyerek pazar payımızı artırdık. Üst segment ürünlerde buzdolabında yüzde 48, çamaşır makinesinde yüzde 30 pazar payına ulaştık. 2018'de birçok marka yatırımlarını azaltırken biz aynı hızla devam ederek 2018'den büyüyerek çıktık. Beyaz eşyada trendlerin üst segmente doğru yöneldiğini düşünürsek 2019'dan daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz.”