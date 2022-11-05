Türkiye Senyör tenisinin Dünya şampiyonalarına ev sahibi yapacak

19 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenecek olan Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Senyör takviminin en prestijli turnuvalarından ITF World Tennis Masters Tour World Team Championships and Individual Championships olarak adlandırılan Senyör Dünya Takım Şampiyonası ve Senyör Dünya Ferdi Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleşti.

Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenen toplantıya Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat katıldı. 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde dünyanın dört bir yanından sporcuların ülkesini temsil etmek için Antalya'ya geleceği ve 160 takımdan bine yakın sporcunun yarışacağı organizasyonun tanıtımı TTF Başkanı Cengiz Durmuş'un açılış konuşmalarıyla başladı.

Durmuş: “Sistemimizi ITF'e entegre edebilmiş bir federasyonuz”

Türkiye Tenis Federasyonu'nun hedefinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu söyleyen Cengiz Durmuş, “Başarıyı hiçbir zaman tek başımıza elde edemeyeceğimizi biliyoruz. En önemli stratejimiz, birlikte çalışabileceğimiz paydaşlar oluşturabilmek. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız yapacağımız projelerimizde bize destek olmalıydı, bu bağlamda biz projelerimizi paylaştığımızda kortlara ihtiyacımız olduğunu anlattık. Spor Bakanımızın bizzat ilgisiyle, ülkenin her yerinde harika tesisler yapılmaya başlandı. Türkiye'de tenisin her yerde oynanabilmesi adına turnuvalar düzenleyerek tenisin bir yaşam biçimi olması gerektiğinin bilincindeyiz. Ve yetenekli çocuklarımızın seçilebilmesi için bu tesisleşmeyi gerçekleştirdik. Destekleri için Sayın Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz” dedi.

"Hedeflerimize ulaşabilmek adına paydaşlarımızın her zaman yanımızda olmasına ihtiyacımız var"

Hedefin Türkiye'nin her yerinde tenisi yaygınlaştırması olduğunu söyleyen Başkan Durmuş, ”Uluslararası Tenis Federasyonu'nun desteğiyle, ITF World Tennis Master Tour turnuvasını ülkemizde, bu güzel tesislerde 60'a yakın kortlarıyla Ali Bey Hotel & Resort'ta yapacağız. Hedeflerimize ulaşabilmek adına paydaşlarımızın her zaman yanımızda olmasına ihtiyacımız var. Bizim Türkiye Tenis Federasyonu olarak, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için Uluslararası Tenis Federasyonu'na ihtiyacımız vardı. Bu bağlamda Türkiye'nin tenis ülkesi olması adına çok önemli aşamalar kaydettik. Avrupa Tenis Birliği (Tennis Europe) Başkanı bizimle beraberdi, bugün de Uluslararası Tenis Başkanı bizimle beraber. David Bey'in eğitimler, konferanslar ve ülkelerle ilişkiler anlamında birçok strateji geliştirdiğini görüyoruz. Biz de ITF ile iş birliğimizde çok önemli bir aşama kaydettik. Antrenör eğitiminde Türkçe yayınlanan bir eğitim dili oluşturuldu. Bizler, bu projeleri yaparken bugünü, yarını ve geleceği planlayarak hareket ettik. Stratejilerimizin dünyaya entegre olabilmesi meyvelerini vermeye başladı. Sistemimizi ITF'e entegre edebilmiş bir federasyonuz. Tenisin tüm Türkiye'ye yayılmasını planlamıştık ve bunları yaptık” ifadelerini kullandı.

Esin Güral Argat: “30 yıl sonra ITF başkanı ilk kez ziyaret etmiş oldu”

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “30 yıldır ITF başkanı otelimizi ilk kez ziyaret etmiş oldu. Sözleriyle değil aksiyonuyla ve yaptıklarıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Tesislerimizde bulunan 100'den fazla tenis kortu ile hem Türkiye'de tenisin gelişmesine hem de Türkiye'nin turizm alanında global bir çekim alanı olması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önemli tecrübelerimiz var. Dünyanın da yakından takip edeceğini bildiğimiz bu turnuvalara heyecan ile hazırlanıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

Haggerty: “Türkiye, uluslararası tenis camiasının en büyük destekçilerinden”

Türkiye'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty, “Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile şahsen yaklaşık 10 yıldır tanışıyorum. Onlar her zaman uluslararası tenis camiasının en büyük destekçilerinden oldular. Onlara bir teklifle geldiğimizde biz yapabiliriz, organize edebiliriz yanınızda oluruz dediler. 19 Mart - 1 Nisan 2023 ITF World Masters Tour turnuvamız burada düzenlenecek ve 30 yaş üzeri oyuncular burada mücadele edecek. Bizim için bu çok önemli bir organizasyon” diyerek turnuvanın ülkemizde gerçekleştireceğinin müjdesini verdi.

Haggerty: “Türkiye'de yıl boyu organizasyonların olması çok hoş karşıladığımız bir gelişme”

Türkiye'ye ve Türkiye Tenis Federasyonu'na tenisin gelişimine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Haggerty, “Gelecek sene 160 takımı ve 600 oyuncuyu burada ağırlayacağız. Şu anda ise Türkiye'de ‘Billie Jean King Cup Juniors ve Davis Cup Juniors' Finallerine ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye bu kupalarda çok güzel performanslar sergiledi. Türkiye'de yıl içerisinde yapılan organizasyonların hepsi hem tenisin gelişmesi hem de genç oyuncuların kendilerini geliştirmesi açısından son derece önemliydi. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun Yönetim Kurulu olarak toplantımızı da burada yapacağız. Kesinlikle Türkiye'de turnuvalar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'de yıl boyu organizasyonların olması çok hoş karşıladığımız bir gelişme. Bakanlığın ilgisinin çok yakın olması bunun zeminini hazırladı. Biz futboldaki heyecanı tenis konusunda görmek istiyoruz. İlginin düzeyinden son derece memnunum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu adına Esin Güral Arat ve David Haggartey'e plaket verilirken, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Ağrı yapımı özel işleme halıyı David Haggartey'e takdim etti.