Türkiye sevdalısı dünya şampiyonu Mahmoud Charr, ringe çıkıyor

Dünya şampiyonu Suriyeli boksör Mahmoud Charr, Türk kulübü EC BOXİNG formasıyla 15 Mayıs'ta Almanya'da ringe çıkıyor.

İki yıl önce dünya şampiyonu olan ve kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye eden Türkiye sevdalısı Suriyeli boksör Mahmoud (Manuel) Charr, Türk formasıyla 15 Mayıs tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde yeniden ringe çıkıyor. Geçtiğimiz yıl kulübünü değiştirerek dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG'e transfer olan efsane boksör Mahmoud Charr'ın promotörü Erol Ceylan, üç yıl aradan sonra Mahmoud Charr'ın ringe çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Sporcumuzun dünya şampiyonluk kemeri maç dahi yapmadan hile ile elinden alındı. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi dünya devlerini ringlerle tanıştıran ünlü promotörü Don King, sporcumuza yaptığı bir oyun ile kemerini elinden aldı. ABD'de yapacağımız maçın tarihini bize geç bildirip, vize işlemlerini sekteye uğratarak bizim ABD'deki maç tarihinde orada olamamamızı ve maç yapamamamıza neden oldu. Biz de oraya giderek ringe çıkamadığımız için altın kemerimiz otomatik olarak maç yapmadan karşı tarafa geçti. Ancak bu dünya şampiyonluk hakkımız federasyon tarafından saklı tutularak ilerleyen aylarda yeninden dünya şampiyonluğu için ringe çıkacağımız belirtildi. Kulübümüzde yer alan diğer boksörler gibi Mahmoud'a da dev maçlar ayarlayabilmek için mücadele veriyoruz. Mahmoud, büyük bir savaşçıdır. Hiç bıkmadan, usanmadan ve ümitsizlik nedir bilmeden antrenmanlarını büyük bir arzuyla sürdürüyor. Hiçbir zaman pes etmeyen ve her aldığı büyük darbenin ardından yeniden ayağa kalkarak, daha güçlü bir şekilde geri dönmüştür. Kulübümüzde bulunan diğer boksörlerimizin de onu kendilerine örnek almalarını tavsiye ederim” dedi.

Vedat Alyaz: “Kirli oyunlarla karşılaştık”

Başarılı sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, dünyada ilk kez iki kalça kemiğinin yerine platin konduktan yedi ay sonra dünya şampiyonluk maçını kazanan boksör olarak tarihe geçen Mahmoud Charr'ın yeni rakibinin belli olduğunu vurgulayarak, “ABD'li boksör Christophre Lovejoy'a karşı yumruk sallayacak. Rakibimizin bugüne kadar hiç yenilgisi bulunmuyor. İki yıl önce dünya doping kurulu önce sporcumuzun dopingli olduğunu açıkladı, ardından da özür dileyerek bir yanlışlık olduğunu ve boksörümüzün doping kullanmadığı ve testlerde bir hata olduğunu belirtti. Bu hata maçımızın iptal edilmesi ve uzun zaman kaybetmemize neden oldu” ifadelerini kullandı.