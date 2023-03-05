Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 92 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 19.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 19. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan
Fenerbahçe: Carsen Edwards 16, Dyalan Pierre 14, Johnatlan Motley 13, Tarık Biberovic 10, Nigel Hayes-Davis 9, Samet Geyik 8, Şehmus Hazer 7, Scoot Wilbekin 5, Tonye Jekiri 4, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 3
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Francisco Javier Cruz Saldivar 18, Ricky Lafredrick Tarrant Jr 17, Oderah Anosike 15, Cecil Nathaniel Williams 10, John Daniel Roberson 8, Troy Selim Şav 6, Mustafa Baki Görür 4
Başantrenör: Eren Yılmaz
1. Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-43 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 92-78 (Fenerbahçe lehine)