İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 92 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 19.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 19. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 92-78 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Ali Şakacı, Sinem Tetik, Çağlar Özkan


Fenerbahçe: Carsen Edwards 16, Dyalan Pierre 14, Johnatlan Motley 13, Tarık Biberovic 10, Nigel Hayes-Davis 9, Samet Geyik 8, Şehmus Hazer 7, Scoot Wilbekin 5, Tonye Jekiri 4, Melih Mahmutoğlu 3, Metecan Birsen 3


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Francisco Javier Cruz Saldivar 18, Ricky Lafredrick Tarrant Jr 17, Oderah Anosike 15, Cecil Nathaniel Williams 10, John Daniel Roberson 8, Troy Selim Şav 6, Mustafa Baki Görür 4


Başantrenör: Eren Yılmaz


1. Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 51-43 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 92-78 (Fenerbahçe lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.