Türkiye Spor Zirvesi, 27 Nisan'da yapılacak

Türkiye Spor Zirvesi, 27 Nisan 2019'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesinde yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Hakan Nergis Akademisi ve İstanbul Kültür Elçileri Derneği'nin bu yıl 2.'sini düzenlediği “Türkiye Spor Zirvesi”, sporun tüm paydaşlarını ortak bir platformda bir araya getirerek, spor kültürünün gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Başarılı sporcuları, spor yorumcularını ve alan üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getiren “Türkiye Spor Zirvesi”, insanları birleştiren ortak bir dil olan sporun dinamiklerini, politikalarını ve insanlar üzerindeki etkilerini masaya yatırıyor. Geniş bir tüketim grubuna hitap eden sporun temel sorunları, popüler kültürün spora bakışı, sporun medyada yer alma biçimi ve eğitimdeki yeri ile daha birçok konu değerlendirilecek. Futbolun büyük pay sahibi olduğu spor anlayışının ortaya çıkardığı sorunlar ekseninde geniş çerçeveli bir spor kültürü oluşturmanın mümkün olup olmadığı ve daha pek çok konu, çözüm yollarının bulunabilmesi için karşılıklı tartışmaya açılacak.