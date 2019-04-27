Türkiye Spor Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Spor Zirvesi ödüllerinde, Yılın Spor Televizyon Programı, TRT Spor'da yayımlanan ‘Ajans Saati'nin oldu.

Türkiye Spor Zirvesi ödülleri, yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 2.'si düzenlenen tören, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Törende 'Yılın Spor Televizyon Programı' ödülü ise TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati'nin oldu. Ajan Saati program ekibi İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Ersin Şiyhan ve program moderatörü Yasin Dallı ödüllerini, Türkiye Spor Zirvesi Başkanı Hakan Nergis'in elinden aldı.

Öte yandan İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl de, zirvede gerçekleştirilen panelde moderatör olarak öğrenci ve katılımcılarla buluştu.