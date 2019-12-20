Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye ve Tacikistan arasında ilki gerçekleştirilen Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Numon Abdughafforzoda başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

Bakan Yardımcısı Demircan, Turizm Çalışma Grubu Toplantısı ile iki ülke arasındaki dostluğun farklı bir seviyeye çıkacağını dile getirdi. Demircan, bu çalışma sonuçlarının önümüzdeki dönemde ülkeler arasında büyük bir turizm hareketliliğine kaynak sağlamasını umduklarını belirtti. Toplantının her iki ülkenin de aralarında hızla gelişme gösteren turizm ilişkilerini gözden geçirmesine katkı sağlayacağına işaret eden Demircan, aynı zamanda böylesi çalışmaların ülkelerin işbirliği imkânlarının değerlendirilmesine de olanak verdiğini kaydetti. Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu 10'uncu Dönem Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve kültürel ilişkileri hareketlendirdiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Demircan, şunları ifade etti:

“Orada alınan eylem planı kararlarını yavaş yavaş harekete geçirmekteyiz. Bu toplantıda orada alınan turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi kararının güzel bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Halklarımız arasında mevcut olan bu iletişimi derinleştirmek ve ileriye taşımak adına yakın zamanda daha kapsamlı bir kültürel işbirliği anlaşmasının imzalanmasını da temenni ederim.”

Türkiye ile Tacikistan arasında ortak işbirliği imkânlarını kapsayan eylem planlarının oluşturulduğu toplantı, Demircan ve Abdughafforzoda'nın toplantı tutanağını imzalaması ile sona erdi.